Varsity Football 2019 fixtures

It’s here! Check out the results from round 1 of Varsity Football 2019 as well as future fixtures.

Round 1 – July 25 2019

UFS Kovsies 3 – 2 UWC at Xerox Shimla Park

UP Tuks 0 – 1 TUT at Tuks Stadium

CUT 0 – 1 UJ at CUT Stadium,

NWU 2 – 1 UKZN at Mafikeng Stadium

Round 2 – August 1 2019

UKZN v CUT 16:00 Howard College Rugby Stadium on Supersport 4

TUT v UJ 18:15 UJ Stadium (Soweto Campus) on Supersport 4

UFS Kovsies v NWU 18:30 Mafikeng Stadium

UWC v UP Tuks 18:30 Tuks Stadium

Round 3 – August 8 2019

TUT v NWU 16:00 Tuks Stadium on Supersport 4

UJ v UP Tuks 18:15 Tuks Stadium on Supersport 4

UWC v CUT 18:30 UWC Sports Stadium

UFS Kovsies v UKZN 18:30 Xerox Shimla Park

Round 4 – August 15 2019

CUT v UFS Kovsies 16:00 CUT Stadium on Supersport 4

NWU v UP Tuks 18:15 Mafikeng Stadium on Supersport 4

UJ v UWC 18:30 UJ Stadium (Soweto Campus)

UKZN v TUT 18:30 Peter Booysen Park

Round 5 – August 22 2019

UWC v UKZN 16:00 UWC Sports Stadium on Supersport 4

UJ v NWU 18:15 UJ Stadium (Soweto Campus) on Supersport 4

UFS Kovsies v TUT 18:30 Xerox Shimla Park

UP Tuks v CUT 18:30 Tuks Stadium

Round 6 – August 29 2019

UWC v TUT 16:00 UWC Sports Stadium on Supersport 4

NWU v CUT 18:15 Mafikeng Stadium on Supersport 4

UKZN v UP Tuks 18:30 Howard College Rugby Stadium

UFS Kovsies v UJ 18:30 Xerox Shimla Park

Round 7 – September 5 2019

UP Tuks v UFS Kovsies 16:00 Tuks Stadium on Supersport 4

UJ v UKZN 18:15 UJ Stadium (Soweto Campus) on Supersport 4

CUT v TUT 18:30 CUT Stadium

UWC v NWU 18:30 UWC Sports Stadium

Round 8 Semi-finals September 12 2019

Game 1 at 16:00 on Supersport 4. Venue tbc

Game 2 at 18:25 on Supersport 4. Venue tbc

Finals – September 26 2019 18:00 on Supersport 4. Venue tbc

Courtesy Varsity Sports