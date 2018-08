Varsity Football fixtures

All the matches in this year’s tournament.

Round 2

Wits v UWC 02.08.2018 16:00 (TV) Wits Stadium, Jhb

UJ v UP Tuks 02.08.2018 18:15 (TV) UJ Stadium (Soweto Campus)

UL v TUT 02.08.2018 18:30 TBC

UKZN v NWU 02.08.2018 18:30 Peter Booysen Park, Pietermaritzburg

Round 3

NWU v UL 09.08.2018 16:00 (TV) Mafikeng Stadium, Mafikeng

UJ v Wits 09.08.2018 18:15 (TV) UJ Stadium (Soweto Campus) Jhb

UP Tuks v UKZN 09.08.2018 18:30 Tuks Stadium, Pta

UWC v TUT 09.08.2018 18:30 UWC Sports Stadium, CT

Round 4

UKZN v UJ 16.08.2018 16:00 (TV) Howard College Rugby Stadium, Dbn

NWU v TUT 16.08.2018 18:15 (TV) Mafikeng Stadium, Mafikeng

UWC v UL 16.08.2018 18:30 UWC Sports Stadium, CT

Wits v UP Tuks 16.08.2018 18:30 Wits Stadium, Jhb

Round 5

UJ v TUT 23.08.2018 16:00 (TV) UJ Stadium (Soweto Campus), Jhb

UKZN v UWC 23.08.2018 18:15 (TV) Howard College Rugby Stadium, Dbn

UP Tuks v UL 23.08.2018 18:30 Tuks Stadium, Pta

Wits v NWU 23.08.2018 18:30 Wits Stadium, Jhb

Round 6

Wits v UL 30.08.2018 16:00 (TV) Wits Stadium, Jhb

UP Tuks v NWU 30.08.2018 18:15 (TV) Tuks Stadium, Pta

UKZN v TUT 30.08.2018 18:30 Howard College Rugby Stadium, Dbn

UWC v UJ 30.08.2018 18:30 UWC Sports Stadium, CT

Round 7

UWC v UP Tuks 06.09.2018 16:00 (TV) UWC Sports Stadium, CT

NWU v UJ 06.09.2018 18:15 (TV) Mafikeng Stadium, Mafikeng

UKZN v UL 06.09.2018 18:30 Peter Booysen Park, Pietermaritzburg

Wits v TUT 06.09.2018 18:30 Wits Stadium, Jhb

Round 8 Semi finals

TBC v TBC 13.09.2018 16:00 (TV)

TBC v TBC 13.09.2018 18:15 (TV)

Round 9 Finals

TBC v TBC 27.09.2018 18:00 (TV)

Courtesy Varsity Sports