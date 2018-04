Varsity Cup Semi Finals

NWU and Maties win to go into the final of this year’s Varsity Cup!

NWU 60 v UJ 31

The weather was unable to dampen the spirits at the Fanie du Toit Sports Grounds on Monday 2 April, where NWU secured their spot in the final after beating UJ.

Scorers:

NWU: 60

Tries: Louis van der Westhuizen (2), Tapiwa Mafura, Schalk Hugo, Chriswill September, AK Nela, Dean Stokes, Nkosana Mbatha

Cons: Schalk Hugo (8)

UJ: 31

Tries: Ronald Brown, Odwa Nkunjana, Jan-Louis La Grange

Cons: Kobus Engelbrecht (3). Pens: Kobus Engelbrecht (2).

FNB Player That Rocks: Schalk Hugo (NWU).

Teams

FNB NWU: 15 Tapiwa Mafura, 14 Jimmy Mpailane, 13 Evardi Boshoff, 12 AK Nela, 11 Dean Stokes, 10 Schalk Hugo, 9 Chriswill September, 8 Tiaan Bezuidenhout, 7 Estehan Visagie, 6 Gideon van der Merwe, 5 Walt Steenkamp, 4 Johan Retief, 3 Robert Hunt, 2 Louis van der Westhuizen, 1 Matimu Manganyi

Subs: 16 Percy Mngadi, 17 Nelius Theron, 18 Theodore Ferreira, 19 Jaco Swanepoel, 20 Wandile Mazibuko, 21 Nkosana Mbatha, 22 Henko Marais, 23 Justin Newman.

FNB UJ: 15 Ronald Brown, 14 Mujawo Tatendaishe, 13 Jan-Louis la Grange, 12 Austin Davids, 11 Odwa Nkunjana, 10 Kobus Engelbrecht, 9 Bradley Thain, 8 Wian Conradie, 7 Adriaan Bester, 6 James Venter, 5 Estian Enslin, 4 Kevin du Randt, 3 Nico du Plessis, 2 Jannes Snyman, 1 Sibusiso Lali.

Subs:16 Hendrik van Schoor, 17 Dillon Bakos, 18 Luwaca Siyabonga, 19 Malembe Mpofu, 20 Johan Esterhuizen, 21 Jeanluc Cilliers, 22 Cyprian Nkomo 23 Cohen Kiewit

Maties 65 v Wits 18

Sensational Maties scored 10 tries in their 65-18 win against FNB Wits at the Danie Craven Stadium to set up a home final against NWU.

Scorers:

Maties: 65

Tries: Neethling Fouche; Johan van Niekerk; Chris Smit; Wilmar Arnoldi; Janco Venter (2); Chris Smith; Duncan Saal (2); Munier Hartzenberg

Conversions: Chris Smith (5). Penalties: Chris Smith

Wits: 18

Tries: Bin Kasende Kapepula; David Cray. Conversions: Christian Humphries (2)

Yellow Cards: Conor Brockschmidt (Wits); Ruan Cloete (Wits)

FNB Player That Rocks: Johan Momsen (Maties)

Teams

FNB Maties: 15 Reinardt Fortuin, 14 Duncan Saal, 13 Michal Haznar, 12 Chris Smit, 11 Edwill van der Merwe, 10 Christopher Smith, 9 Remu Malan, 8 Marno Redelinghuys, 7 Janco Venter, 6 Johan van Niekerk, 5 Johan Momsen, 4 Ernst van Rhyn, 3 Neethling Fouche, 2 Wilmar Arnoldi, 1 Chippie Oelofse (C)

Replacements: 16 Craig Corbett, 17 Ricky Nwagbara, 18 Piet-Louw Strauss, 19 Brandon Valentyn, 20 Stefan Streicher, 21 Brandon Nel, 22 Munier Hartzenberg, 23 Carlisle Nel

FNB Wits: 15 Tyrone Green, 14 Kwanele Ngema, 13 Sicelo Champion, 12 Yanga Hlalu, 11 Bin Kasende Kapepula, 10 Christian Humphries, 9 Ruan Cloete, 8 Ayabulela Mdudi, 7 Ruan McDonald, 6 Constant Beckerling (C), 5 Pascal Snyman, 4 Conor Brockschmidt, 3 Cornelius Greef, 2 Cecil John Conradie, 1 Ameer Williams

Replacements: 16 Justin Brandon, 17 Craig Hume, 18 Sipho Siboza, 19 Dawid Bodenstein, 20 Giovan Snyman, 21 Adriaan van Blerk, 22 David Cray, 23 Luyolo Qinela.

The final will be played between Maties and NWU on Monday 16.04.2018 at 19:00 (TV)