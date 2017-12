Varsity Rugby 7’s kicks off on Friday

Durban is the place to be for rugby this weekend. Check out times and teams clashing this weekend.

Round 1

Maties 7s v UKZN 7s 01.12.2017 9:00 Kings Park, Durban

NWU Puk 7s v UP Tuks 7s 01.12.2017 9:22 Kings Park, Durban

Madibaz 7s v UFS Kovsies 7s 01.12.2017 9:44 Kings Park, Durban

UWC 7s v UCT Ikeys 7s 01.12.2017 10:06 Kings Park, Durban

UJ 7s v CUT 7s 01.12.2017 10:28 Kings Park, Durban

UP Tuks 7s v Maties 7s 01.12.2017 10:50 (TV) Kings Park, Durban

UKZN 7s v UFS Kovsies 7s 01.12.2017 11:12 (TV) Kings Park, Durban

UCT Ikeys 7s v NWU Puk 7s 01.12.2017 11:34 (TV) Kings Park, Durban

CUT 7s v Madibaz 7s 01.12.2017 11:56 (TV) Kings Park, Durban

UJ 7s v UWC 7s 01.12.2017 12:18 (TV) Kings Park, Durban

Maties 7s v UFS Kovsies 7s 01.12.2017 12:40 (TV) Kings Park, Durban

UCT Ikeys 7s v UP Tuks 7s 01.12.2017 13:02 (TV) Kings Park, Durban

CUT 7s v UKZN 7s 01.12.2017 13:24 (TV) Kings Park, Durban

NWU Puk 7s v UJ 7s 01.12.2017 13:46 (TV) Kings Park, Durban

Madibaz 7s v UWC 7s 01.12.2017 14:08 (TV) Kings Park, Durban

UCT Ikeys 7s v Maties 7s 01.12.2017 14:30 (TV) Kings Park, Durban

CUT 7s v UFS Kovsies 7s 01.12.2017 14:52 (TV) Kings Park, Durban

UJ 7s v UP Tuks 7s 01.12.2017 15:14 (TV) Kings Park, Durban

UWC 7s v UKZN 7s 01.12.2017 15:36 (TV) Kings Park, Durban

NWU Puk 7s v Madibaz 7s 01.12.2017 15:58 (TV) Kings Park, Durban

CUT 7s v UCT Ikeys 7s 01.12.2017 16:20 (TV) Kings Park, Durban

UJ 7s v UFS Kovsies 7s 01.12.2017 16:42 (TV) Kings Park, Durban

Maties 7s v NWU Puk 7s 01.12.2017 17:04 (TV) Kings Park, Durban

Madibaz 7s v UKZN 7s 01.12.2017 17:26 (TV) Kings Park, Durban

UWC 7s v UP Tuks 7s 01.12.2017 17:26 (TV) Kings Park, Durban

Round 2

UKZN 7s v UP Tuks 7s 02.12.2017 9:00 (TV) Kings Park, Durban

UFS Kovsies 7s v NWU Puk 7s 02.12.2017 9:22 (TV) Kings Park, Durban

UCT Ikeys 7s v NWU Puk 7s 02.12.2017 9:44 (TV) Kings Park, Durban

CUT 7s v UWC 7s 02.12.2017 10:06 (TV) Kings Park, Durban

UJ 7s v Maties 7s 02.12.2017 10:28 (TV) Kings Park, Durban

UFS Kovsies 7s v UP Tuks 7s 02.12.2017 10:50 (TV) Kings Park, Durban

UCT Ikeys 7s v UKZN 7s 02.12.2017 11:12 (TV) Kings Park, Durban

NWU Puk 7s v CUT 7s 02.12.2017 11:34 (TV) Kings Park, Durban

Madibaz 7s v UJ 7s 02.12.2017 11:56 (TV) Kings Park, Durban

Maties 7s v UWC 7s 02.12.2017 12:18 (TV) Kings Park, Durban

UCT Ikeys 7s v UFS Kovsies 7s 02.12.2017 13:24 (TV) Kings Park, Durban

CUT 7s v UP Tuks 7s 02.12.2017 13:46 (TV) Kings Park, Durban

UJ 7s v UKZN 7s 02.12.2017 14:52 (TV) Kings Park, Durban

NWU Puk 7s v UWC 7s 02.12.2017 15:14 (TV) Kings Park, Durban

Maties 7s v Madibaz 7s 02.12.2017 15:36 (TV) Kings Park, Durban

UJ 7s v UCT Ikeys 7s 02.12.2017 15:58 (TV) Kings Park, Durban

UWC 7s v UFS Kovsies 7s 02.12.2017 16:20 (TV) Kings Park, Durban

NWU Puk 7s v UKZN 7s 02.12.2017 16:42 (TV) Kings Park, Durban

Madibaz 7s v UP Tuks 7s 02.12.2017 17:04 (TV) Kings Park, Durban

Maties 7s v CUT 7s 02.12.2017 17:26 (TV) Kings Park, Durban

Courtesy Varsity Sport