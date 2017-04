UWC claim maiden Varsity Shield title

UWC powered past UFH 45-2 to claim the 2017 Varsity Shield title. Read on for the scores and scorers below.

FNB Player That Rocks: Herschel Jantjies (FNB UWC)

Scorers:

FNB UWC: 45

Tries: Michaine Fick, Herschel Jantjies (2), Ishmaeel Schroeder (2), Andre Manuel

Conversions: Aidynn Cupido (5)

FNB UFH: 2

Penalties: Sergio Christian

Teams:

FNB UWC: 1 Mzo Buthelezi, 2 Ralph Jansen, 3 Justin Theys, 4 Brandon Valentyn, 5 Curtly Thomas, 6 Dean van Tonder, 7 Shaine Orderson, 8 Adrian Paarwater, 9 Herschel Jantjies, 10 Aidynn Cupido, 11 Andre Manuel, 12 Hendrick Carstens, 13 Michaine Fick, 14 Kurt-Lee Arendse, 15 Daniel Bock.

Replacements: 16 Ishmaeel Schroder, 17 Nathan Cloete, 18 Matthew le Roux, 19 Alwyn Carstens, 20 Clayton Daniels, 21 Rodrick Moses, 22 Keagan Fortuin, 23 Bradly Jumaats.

FNB UFH: 1 Lixhanti Tame, 2 Daniel Caku, 3 Bulelani Mdodana, 4 Athenkosi Makelani, 5 Philisani Ncoko, 6 Zanoxolo Qwele, 7 Nkosinathi Njenje, 8 Sibusiso Sityebi, 9 Qhama Masiza, 10 Sergio Christian, 11 Louis Bowers, 12 Xolela Daniels, 13 Somila Jho, 14 Zayne Farmers, 15 siphuxolo Zaula.

Replacements: Litha Magocoba, 17 Asiphe Fanele, 18 Siphosethu Tsotsa, 19 Lukho Jongizulu, 20 Lindokuhle Kenene, 21 Luyolo Batshise, 22 Vukile Novuka, 23 Sivuyile Mdishwa